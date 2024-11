Organizonte vrasje me pagesë, përfundon në burg reperi i famshëm amerikan, rrezikon burg përjetë

Reperi nga Çikago, Lil Durk, është arrestuar në Florida pasi është akuzuar për vrasje me pagesë, konfirmoi zbatimi i ligjit lokal më 24 tetor.

Reperi 32-vjeçar, emri i vërtetë Durk Banks, i cili u plagos në skenë gjatë një performance live në vitin 2022 dhe gjithashtu fitoi një Grammy në shkurt, ka lidhje me organizatën mafioze OTF (Only the Family) dhe aktualisht po mbahet në burgun e qarkut Broward.

Arrestimi i Banks thuhet se është në lidhje me një hetim të gjerë federal rreth një komploti vrasjeje.

Arrestimi i tij ka përkuar me arrestimin e pesë burrave të tjerë: Kavon London Grant, Deandre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsey dhe Asa Houston, të gjithë të cilët janë të lidhur me OTF dhe u paditën nga prokurorët federalë të Kalifornisë të enjten.

Pretendohet se organizata e vrasjes me pagesë u krijua për të synuar reperin me bazë në Xhorxhia Quando Rondo, emri i vërtetë Tyquian Terrel Bowman, në hakmarrje për përfshirjen e tij të dyshuar me vdekjen e një reperi tjetër, King Von (kushëriri i Lil Durk), i cili u qëllua jashtë një klub nate në Atalanta në vitin 2020.

26-vjeçari ishte një nga tre burrat që u qëlluan dhe u vranë jashtë ambienteve të Monaco Hookah Lounge në Atlanta, pas një grindjeje në një parking, tha në atë kohë Byroja e Hetimit në Xhorxhia.

Tashmë pritet vendimi nga gjykata, teksa në rrjet ka nisur menjëherë komentimi i ngjarjes, me disa media që shprehen se Lil Durk rrezikon dhe burgim të përjetshëm.