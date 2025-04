Ola tërhiqet nga deklarata në Dhomën e Rrëfimit: Nuk kam më grimca pëlqimi për Jozin!

Ola Zenelaj ka sqaruar disa ditë më parë komentet e saj lidhur me banorin e “Big Brother VIP4”, Joz Markun, të cilat kishin krijuar një zhurmë në shtëpi, duke u lidhur me raportin e tij me konkurrenten Loredana Brati.

Ajo ka theksuar se situata ishte ekzagjeruar dhe se nuk është e vërtetë që ka një pëlqim të madh për Jozin. Në një bisedë me Jozin, Ola shpjegoi se gjithçka kishte ndodhur për shkak të një deklarate të bërë në dhomën e rrëfimit, ku u krijua ideja se ajo kishte një pëlqim të fortë për të.

“Ishte vetëm një grimcë e vogël pëlqimi kimie”, tha banorja.

Ola shtoi më pas se situata ishte keqinterpretuar dhe nuk kishte asnjë ndjenjë të thellë.

“Nuk mund të krijoj fantazi me dikë që nuk ka asnjë lloj ndjenje, sado e vogël të jetë ajo”.