LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Nuk mund ta ndaloj”, Dukagjini tregon çfarë nuk bën Dua Lipa para koncerteve

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 17:12
Showbiz

“Nuk mund ta ndaloj”, Dukagjini tregon çfarë nuk

Babai i këngëtares me famë botërore, Dua Lipa, muzikanti dhe frontmeni i grupit legjendar “ODA”, Dukagjin Lipa, ka folur për herë të parë lidhur me fotografinë e shumëpërfolur të vajzës së tij, ku ajo shihet duke pirë cigare.

Në një intervistë ai u pyet nëse e shqetëson fakti që Dua konsumon cigare, apo nëse këtë e sheh si pjesë të jetës së saj artistike.

“Dua nuk e pinë cigaren para koncertit. As alkool nuk pinë, as cigare nuk pinë – kur jemi në turne nuk pinë. Kur është në pushim, pi”, u shpreh ai me sinqeritet.

Më tej, Dukagjin Lipa shtoi se nuk është e drejtë të paragjykohet një artiste për zgjedhje personale, sidomos kur bëhet fjalë për një person të rritur dhe të pavarur.

“Nuk e besoj që në shekullin 21 ka rëndësi nëse je shqiptar apo amerikan. Nëse vajza jote i ka 29-30 vjet, çfarë të drejte ke t’i thuash ‘pi’ ose ‘mos pi’?”, tha ai.

Reagimi i tij erdhi pas një sërë komentesh në rrjetet sociale, ku ndjekës të ndryshëm shprehën habi apo zhgënjim ndaj fotove të Duas me cigare – veçanërisht gjatë pushimeve, në mes të një turneu të ngjeshur botëror.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion