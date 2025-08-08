“Unë nuk i përndjek meshkujt"/ Çfarë ndodhi mes vajzave? Xheneta thumbon Bora Zemanin
Ish-finalistja e ‘Big Brother VIP Kosova’ Xheneta vazhdon të jetë pranë ndjekësve në ‘Tik-tok’. Ajo i është përgjigjur disa pyetjeve se ‘Po i përndjek meshkujt’ duke i reaguar ashpër.
“Unë nuk i përndjek meshkujt mas pari unë nuk jam Bora Zemani, unë jam Xheneta Fetahu, unë kurrë nuk i shkoj prapa një mashkullit, ose me mbanë para duarve e me vlerëson o hiq, për mu kallen” ishin fjalët e saj.
E pas kësaj deklaratë ndjekësit kanë reaguar ashpër me komente.