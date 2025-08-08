LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Unë nuk i përndjek meshkujt"/ Çfarë ndodhi mes vajzave? Xheneta thumbon Bora Zemanin

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 16:54
Showbiz

“Unë nuk i përndjek meshkujt"/ Çfarë ndodhi mes

Ish-finalistja e ‘Big Brother VIP Kosova’ Xheneta vazhdon të jetë pranë ndjekësve në ‘Tik-tok’. Ajo i është përgjigjur disa pyetjeve se ‘Po i përndjek meshkujt’ duke i reaguar ashpër.

“Unë nuk i përndjek meshkujt mas pari unë nuk jam Bora Zemani, unë jam Xheneta Fetahu, unë kurrë nuk i shkoj prapa një mashkullit, ose me mbanë para duarve e me vlerëson o hiq, për mu kallen” ishin fjalët e saj.

E pas kësaj deklaratë ndjekësit kanë reaguar ashpër me komente.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion