Spastrimi i hapësirave publike, Rama: Gati për Shqipërinë e bukur dhe të pastër të 2023-ës
Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 16:45
Politikë
Kryeministri Edi Rama ka publikuar tjetër video nga lirimi i hapësirave publike, të zaptuara nga biznese private.
Krahas videos, Rama shkruan se më shumë hapësira të lira, më pak ndotje dhe më shumë gjelbërim, në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian.
“Më shumë hapësira të lira e më pak ndotje në çdo komunitet si fillim dhe pastaj më tej, më shumë gjelbërim, më shumë kënde komunitare për të gjithë, më shumë aktivitet ekonomik i formalizuar dhe qytete.
Më europiane, më të pastra, më të bukura, më të gatshme për Shqipërinë 2030 në BE. Ecim”, shkruan Rama krahas videos.