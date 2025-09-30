“Nuk kishte më momente intimiteti”/ Zbulohet arsyeja e ndarjes së Nicole Kidman dhe Keith Urban pas 19 vitesh martesë
Ata dikur ndriçuan tapetet e kuq të Hollivudit me shfaqjet e tyre të zjarrta të dashurisë, por burime të brendshme zbulojnë se ngrohtësia midis Nicole Kidman dhe bashkëshortit të saj Keith Urban është ftohur ndjeshëm në muajt e fundit.
Pasi Daily Mail konfirmoi të hënën se aktorja Kidman, 58 vjeç, dhe këngëtari i muzikës country Urban, 57 vjeç, janë ndarë në mënyrë pas 19 vitesh martesë dhe dy fëmijëve së bashku, burimet sugjerojnë se ishte mungesa e intimitetit, si dhe axhendat e tyre të ngjeshura, që përfundimisht çuan në ndarje.
“Keith nuk e sheh kurrë Nicole, ose ajo është duke filmuar ose ai është në turne”, i tha një burim Daily Mail.
“Kishte shumë dashuri midis të dyve dhe ata mund të mos divorcoheshin. Ata kanë qenë bashkë për dekada, kështu që ekziston një botë me të cilën mund të pajtohen, por në mënyrën se si është çifti i tyre tani, ata nuk janë çift”, deklaroi burimi më tej.
Urban ishte ai që nxiti ndarjen, me ‘pakënaqësinë’ e tij në martesë. Kidman mbeti ‘e habitur’ nga ndërhyrja e burrit të saj, tha burimi. Ankesa kryesore e Ubranit duket se ka qenë një ftohtësi në rritje midis çiftit.
“Intimiteti nuk ekziston, ata thjesht po kalojnë nëpër modalitetet e martesës. Nëse kjo ndarje i bashkon përsëri, kjo do të ishte e mrekullueshme, por Keith duhej t’i thoshte hapur se nuk është i lumtur”, pohoi më tej burimi.
Kidman dhe Urban kanë dy vajza, Sunday Rose, 17 vjeç, dhe Faith Margaret, 14 vjeç.
Një burim tjetër pranë aktores australiane thotë se, që nga ndarja, ajo është kujdesur për fëmijët dhe e ka mbajtur familjen të bashkuar gjatë kësaj kohe të vështirë, ndërsa Urban ka qenë larg.
Ylli i muzikës country ka qenë në turneun e tij botëror High and Alive që nga maji. Ai do të performojë në Hershey, Pensilvani të enjten.
Ndërkohë, Kidman dhe fëmijët po qëndrojnë në Nashville, ku çifti zotëron një kompleks prej 4 milionë dollarësh.
TMZ raportoi të hënën se Urban ka “blerë rezidencën e tij në Nashville dhe është larguar nga shtëpia e familjes së tyre”.
Gjatë verës, aktorja u zhvendos në Angli ndërsa xhironte vazhdimin e filmit të saj të vitit 1998, Practical Magic.