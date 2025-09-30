Zbardhen detaje të reja nga vrasja e biznesmenit italian: Konflikt për dritat e gjata
Zbardhen detaje të reja të dinamikës së vrasjes së italianit Edoardo Sarchi.
Autori i dyshuar, Kambert Sulçaj, po udhëtonte me makinën e tij drejt stanit të tij, jo shumë larg vendit të ngjarjes. Rrugës, ai është shkëmbyer me një makinë me të cilën po lëvizte Gazmend Braçi me disa miq të tij.
Mes tyre ka nisur një debat për shkak të dritave të gjata që Braçi mbante, ndërsa Sulçaj e ka akuzuar se po e verbonte, duke sharë dhe fyerje në drejtim të tyre, debat verbal që ka vijuar për disa minuta.
Gazmend Braçi është nisur me makinë drejt shtëpisë së tij më Salari, por autori i dyshuar i vrasjes i ka ndjekur nga pas. Në një moment, makina e Braçit është prishur dhe ka telefonuar babanë e tij, Eqerem Braçi, dhe i ka kërkuar të shkonte ti merrte pasi makina i kishte lënë. Eqerem Braçi është nisur me dy makina, bashkë me italianin Sarchi.
Sapo kanë arritur atje, në drejtim të makinave është qëlluar me armë, kur një plumb ka prekur italianin. Për disa minuta, Kamber Sulçaj nuk i ka lënë të lëvizin, pasi ka vijuar të qëllojë në drejtim të tyre.
Pasi është larguar, makinën e ka fshehur në një zonë të thellë poshtë një peme. 2 dëshmitarë që kanë kaluar rastësisht në rrugë me motoçikletë, dhe kanë dëgjuar sherrin, dhanë dëshminë kyçe që bënë të mundur identifikimin dhe shpalljen në kërkim të autorit. Ata kanë treguar se nuk kishin mundur të shihnin personat për shkak të errësirës, por kishin dëgjuar debatin mes tyre dhe më pas të shtënat e armës.
Ata I thanë policisë tipin e automjetit të autorit, dhe targat, të cilat më pas përputheshin me pamjet e kamerave të sigurisë.
Nga ekspertiza paraprake, italiani Sarchi u qëllua me një plumb në pjesën e sipërme të kofshës. Plumbi ishte tejshpues, nga pjesa e pasme dhe ka dal para. Fillimisht, personat që e shoqëronin i kanë dhënë ndihmën e parë duke i lidhur këmbën, por për shkak se plaga ishte e madhe, Sarchi humbi gjak, çka i shkaktoi edhe vdekjen.
Sipas ekspertizës, autori ka përdorur për të kryer krimin një armë zjarri pushkë me viaska me dylbi nate, nga ajo që përdoret për gjuetinë. Pavarësisht kontrolleve, autori nuk është mundur të gjendet, por banorët, ose njerëzit që e njihnin, e përshkruajnë si person që kishte varësi nga alkooli, dhe kur ishte në gjendje të dehur shfaqte shenja agresiviteti. Madje, edhe në momentin e krimit, dyshohet se ishte në gjendje të dehur.
Fillimisht, personat që u shoqëruan në polici u dyshuan si autorë nga hetuesit, por dëshmitë e dëshmitarëve që panë sherrin, përputheshin me dëshmitë e tyre. Megjithatë, edhe përgjigja e mjekësisë ligjore i përjashtoi nga të qenit të dyshuar, për shkak të armës që ishte qëlluar Sarchi. Arma e krimit nuk është gjetur, por në vendin ku policia gjeti makinën, u gjetën edhe sende të tjera me rëndësi.
Mes tyre një dylbi që dyshohet se është e armës së krimit, që Kamber Sulçaj e ka marrë me vete. Po ashtu, një tjetër provë me rëndësi për hetimin është edhe një dokument leje e armës pushkë me viaska me dylbi nate, në emër të tij, e cila përputhet me armën e krimit.