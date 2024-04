Nuk do ta besoni, sa të dashura ka patur Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi ka folur sërish për tradhëtinë ndaj partneres së tij Dorothea Hurley. Ylli i rock-ut në një intervistë për ABC u shpreh se ditën e dasmën së tij kishte menduar të “arratisej” pasi gruaja e tij nuk kishte asnjë ide për gratë e tjera në jetën e tij, shkruan Page Six.

“Atëherë kisha 100 vajza. Unë jam një yll rock. Unë nuk jam shenjtor, unë jam Jon Bon Jovi ”, tha ai fillimisht.

Siç është shprehur edhe më herët, ai ka qenë shumë i kujdesshëm që askush mos të mësonte për gratë e tjera në jetën e tij dhe për të shkatërruar familjen e tij.

“A do ta vë ndonjëherë në rrezik familjen time për të vërtetuar këtë narcisist që kisha brenda? Pse një njeri do të shkonte kaq larg dhe do të nxiste gjithë këtë zjarr? Thjesht nuk ia vlen”, shpjegoi ai.

Më pas ai foli me superlativa për gruan e tij.

“Ajo ishte gjithmonë aty për të më gëzonte kur kisha nevojë. Ajo ishte aty edhe kur rashë, ashtu siç jam aty për të kur ajo bie. Pavarësisht se ku shkoi karriera ime, ulje-ngritjet tona, ne i kemi kaluar së bashku”, theksoi ai.

Këngëtarja e njohur u martua me Harley-n në Las Vegas në vitin 1989. Çifti ishin bashkë që në shkollë. Ata kanë 4 fëmijë, 29-vjeçarin Jesse, 21-vjeçarin Jake, 20-vjeçarin Romeo dhe 30-vjeçarin Stephanie.