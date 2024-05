'Një grua nuk e meriton këtë, do t`ju denoncoj në polici", debat i fortë mes Julit dhe Egla Cenos

Debatet mes Egla Cenos dhe Jul Dedes duket se nuk po kane fund te Big Brother.

Kesaj here te dy te acaruar, kane debatuar me tone shume te forta.

Juli i kerkon Egles te mos i permende femijet, madje te kerkoje ndjese, kurse banorja i thote se ai po e fyen dhe se Egla Cenon e mbeshtet gjithe Shqiperia.

Nderkohe qe debati vazhdoi serish me tone te larta, Egla i kerkon julit te mos i afrohet kurse ai i shkon afer dhe i thtote "pse po e ben", "do te me provokosh".

Me pas Egla shfaqet e prekur.

Me kane renduar thote, teksa shpjegon se keta persona qe i cileson si burrecer, nuk do ta enin dot ate gje jashte.

Me pas, teksa shfaqet e perlotur, Egla thote se me duhet tju denoncoj te dyve ne polici.

Heidi duket se ka shkuar ti qendroje prane Egles ne kete situate megjithe konfliktet qe kane pasur javet e fundit.

Aty prane qendron edhe Romeo.

Une jam 47 moj goca, te duroj Jul Deden me ate 27-vjecarin....ka vijuar Egla e perlotur.

Romeo i thote se e kane kaluar te dy limitin, nderkohe Egla i thote mu zhduk.

Ne debat ka nderhyre edhe Roza qe i thote Egles, kjo eshte karma jote: