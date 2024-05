“Një fytyrë ëngjëlli…”, Çiljeta flet për herë të parë për gruan e ndjerë të Alban Hoxhës

Gjatë qëndrimit në Ferma VIP Çiljeta ka treguar nga vetja shumë anë të saj që ka surprizuar publikun.

Ajo ka folur shumë edhe për marrëdhënien me partnerin e saj, Alban Hoxhën. Ky i fundit e ka surprizuar disa herë fermeren e cila nuk i ka mbajtur dot lotët teksa i shpreh dashurinë nëpërmjet kamerave.

Por kjo marrëdhënie perfekte vjen pas një jete plot sfida të të dyve. Alban Hoxha humbi gruan e tij vetëm pak ditë pasi ajo solli në jetë djalin.

Në Ferma VIP, Çiljeta ka folur për herë të parë për të, pasi e krahasoi me të birin të cilin sot e quan djalin e saj.

“Ai është kopja e mamit të vet. Ka një fytyrë ëngjëlli që i shkëlqejnë sytë. I qeshin sytë. Do të dalim, do u ftojmë të gjithëve në shtëpi dhe do i njihni çunat e mi”, tha ajo.