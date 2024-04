Monika Kryemadhi, dedikim të ndjerë për ditëlindjen e nënës: Më fal për çdo vështirësi që të kam krijuar

Për deputeten e PL, Monika Kryemadhi dita e sotme është e veçantë pasi nëna e saj , Fatime Kryemadhi feston ditëlindjen.

Monika ka postuar një foto të hershme të nënës së saj, teksa i ka bërë edhe një dedikim të ndjerë. Teksa i uron nënës ditëlindjen, ajo i kërkon falje për vështirësitë që i është dashur të haset në të shkuarën, por edhe tani për shkak të saj.

“Edhe sot që unë jam 50 vjeç dhe ti ke ditëlindjen përsëri ti përballesh me vështirësi për shkakun tim , je unike mami jam krenare për ty sepse forca jote, toleranca jote gjithmonë ka qënë pranë meje edhe pse unë bëhesha e pavëmendshme ndaj asaj që ti më ofroje , si shumë fëmijë”, shkruan ajo ndër të tjera.

Postimi i plotë i Kryemadhit:

Këtë foto Mami e ke shkrepur me 9 Prill 1974 dhe më pas ti ke vajtur në martenitet për të më sjellë në jetë mua. Me lindjen time kalove javë të tëra vështirësish në rrezik për jeten. Edhe sot që unë jam 50 vjeç dhe ti ke ditëlindjen përsëri ti përballesh me vështirësi për shkakun tim , je unike mami jam krenare për ty sepse forca jote, toleranca jote gjithmonë ka qënë pranë meje edhe pse unë bëhesha e pavëmendshme ndaj asaj që ti më ofroje , si shumë fëmijë.

Ti sot ke ditëlindjen dhe unë mund shkruaj fjalë pa fund për ty por asnjëherë nuk mund të mbush boshllëkun që unë herë pas herë ta kam krijuar duke qënë egoiste për familjen time.

Të lutem pranoje urimin tim sot publik për ty duke të kërkuar falje për të gjitha vështirësitë, problemet, dhimbjet që të kam krijuar sepse kur bëhesh nënë kupton se çfarë institucioni përfaqëson Ajo. Të dua mami me ate çfarë përfaqëson në jeten time. ❤️