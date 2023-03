Ndërpritet derbi, tymi pushton fushën.

Partizani-Tirana është kryendeshja e kësaj jave në Kategorinë Superiore, një ndeshje që mund të jetë vendimtare në luftën për titull, por edhe për prestigjin në duelin mes ekipeve të kryeqytetit.

Trajneri Kolela ka bërë shumë ndryshime në rreshtimin e të tijve, duke lënë jashtë lojtarë që kanë luajtur rregullisht me të si Menish, Hoti, Cara apo Mensah, duke vendosur t’i besojë dyshes Da Silva-Mba në repartin e avancuar.

Nga ana tjetër, Shehi i është përgjigjur me rreshtimin e tij standard të ndeshjeve të fundit, me një mbrojtje me 3, por me Përgjonin e Haxhiun si ndihmë snga krahët.