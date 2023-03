Këto shenja të Horoskopit do të përballen me vështirësi gjatë javës

Java e dytë e marsit sjell vështirësi në jetën e tre shenjave, kaosi fillon rreth datës 5 të muajit dhe zgjat deri në datën 12. Nga data 7 mars Saturni kalon te Peshqit.

Ky aspekt sjell shumë emocione dhe na bën të ndihemi të pambrojtur, por edhe të sjellshëm. E keqja është se ne e dimë se të tjerët përfitojnë nga kjo mirësi.

Cilat shenja preken më shumë?

Gaforrja

Ka kaq shumë lëvizje planetare konfuze këtë javë sa që ju, do të ndiheni sikur nuk mund t’i menaxhoni mendimet tuaja. Ajo që po ju shkakton vështirësi këtë javë është se ju e dini se ku duhet të përqendroheni, por nuk mundeni.

Sigurisht që ekziston mundësia që vëmendja të shpërqendrohet nga faktorë të jashtëm. Ju do ta keni të vështirë të përmbushni objektivat tuaj por pas disa vështirësive më në fund do t’ia dilni.

Bricjapi

Diçka do të ndodhë këto ditë që do t’ju habisë dhe do t’ju intrigojë, pasi nuk e prisnit. Ajo që ju shqetëson më shumë është se po humbisni kontrollin tuaj, ngjarjet po prishin qetësinë tuaj mendore.

Pasoja e kësaj? Ankthi dhe mendimet negative rriten shumë. Megjithatë, mbani mend se nuk mund të kontrolloni gjithçka, as situatat dhe as çfarë thonë të tjerët për ju pas shpine. Por ju mund të kontrolloni reagimin tuaj ndaj gjithë kësaj.

Ujori

Ju ndiheni shumë të lodhur këtë javë, ndërsa komentet e miqve nuk ju kënaqin, pasi nuk e justifikojnë lodhjen tuaj. Megjithatë, ju e dini saktësisht se çfarë keni nevojë për të pushuar dhe mendimi i të tjerëve nuk është puna juaj.

Puna juaj nuk ka të bëjë domosdoshmërisht me atë që thonë të tjerët ose për çfarë ju akuzojnë. Ndiheni të fyer, por duhet të kontrolloni nervat dhe zemërimin.

Ashtu si Bricjapët, ju duhet të lini mënjanë të tjerët pasi ata gjithmonë do të kenë diçka për të thënë. Jetoni jetën tuaj, përballuni me vështirësitë, shijoni komoditetet dhe mos u shqetësoni për komentet.