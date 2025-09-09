Abuzoi me pushtetin, dënohet me burg ish-kryeministri i Tajlandës! Gjykata: Jo trajtim VIP për Thaksin
Gjykata e Lartë e Tajlandës ka vendosur që ish-kryeministri Thaksin Shinawatra duhet të vuajë një vit burg, duke rrëzuar vendimin e mëparshëm për transferimin e tij në spital si të paligjshëm. Vendimi përbën një goditje të fortë ndaj një prej figurave më të fuqishme politike në historinë moderne të Tajlandës.
Thaksin, 76 vjeç, u dënua më parë me tetë vjet burg për korrupsion dhe abuzim me pushtetin gjatë kohës që ishte në detyrë, por falja mbretërore ia reduktoi dënimin në vetëm një vit. Pavarësisht kësaj, ai kaloi vetëm disa orë në burg përpara se të transferohej në një repart luksoz të një spitali të policisë, duke përmendur probleme me zemrën. Ai qëndroi atje për gjashtë muaj dhe më pas u lirua me kusht.
Vendimi i fundit vjen mes trazirave politike në Tajlandë. Vajza e tij, Paetongtarn Shinawatra, e cila ishte liderja e partisë Pheu Thai, u shkarkua kohët e fundit nga gjykata kushtetuese për shkelje të etikës, pasi doli një telefonatë e saj me liderin kamboxhian Hun Sen.
Paetongtarn tha pas vendimit se ishte e shqetësuar për babain e saj, por se familja mbetet e vendosur për të vazhduar aktivitetin politik si opozitë.
Rasti i njohur si “Rasti i katit të 14-të” ka nxitur kritika të forta nga publiku dhe aktivistët, të cilët e shohin si shembull të trajtimit të privilegjuar që u jepet elitave në Tajlandë.