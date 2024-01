“Mos më prek”/ Skenat e xhelozisë lodhin Meritonin, moderatori distancohet nga Ilnisa

Shenja xhelozie po duken në ajër mes Ilnisës dhe Meritonit.

Ilnisa: Ti s’je mirë

Meritoni: Pse po ik?

Ilnisa: Se do të bëhem gati se do të fle ndonjëherë në jetë, të fle një 30 minutësh, apo merresh ti me këta 22 që më sulen mua çdo ditë. Do të merresh ti? Të vijnë aty të kthejnë bythët nga mbrapa, pastaj të tjerat? Gjysma të flasin gjysma nuk të flasin. Ja futesh në dush dhe të shifkan dhe pak, çfarë kërkon, nuk merresh ti me këta merrem unë me këta. Jam bërë si ninxha. Të pashë vetë se si po.

Meriton: Ti mke parë me Artën…

Ilnisa: Jo vdeksha, por jo të kërceje si adoleshent

Meriton: S’bën

Ilnisa: Bën që ç’ke me të. Nuk me respektove, jo më hodhe poshtë. Nuk është xhelozi, nuk më pëlqen fare.

Meriton: Po çfarë është?

Ilnisa: Zemër…

Meritoni: Meriton

Ilnisa: Sa shpirtra ke këtu? Të gjithë shpirt, zemër.

Meritoni: Mos më prek.

Ilnisa: Unë të të prek ty? Ke ti kë prek, s’ka nevojë të të prek unë.