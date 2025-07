Modelja ukrainase rrëfen tmerrin në Dubai: Më thyen shtyllën kurrizore sepse thashë “jo”

Një rrëfim tronditës ka ardhur nga modelja ukrainase Maria Kovalchuk, e cila pas një feste luksoze në Dubai, përfundoi në koma dhe sot ndodhet në karrocë me rrota. Historia e saj ngre alarmin për pasojat që mund të vijnë kur luksit i bashkëngjitet dhuna dhe pandëshkueshmëria.

Maria tregoi se ishte ftuar në një festë me të rinj të pasur rusë dhe ukrainas, ku gjithçka në fillim dukej e qetë. “Madje thirra mamin dhe i thashë se isha mirë,” shprehet ajo. Por gjithçka ndryshoi kur refuzoi të pinte alkool dhe të përfshihej në marrëdhënie seksuale.

Pasi kundërshtoi, e ofenduan, e dhunuan, i morën çantën, pasaportën dhe rrobat. Ajo u përpoq të largohej, por u ndoq nga dy djem, të cilët e sulmuan brutalisht në një ndërtesë të braktisur ndërtimi. “Ma thyen shpinën, krahët, këmbët. Më lanë pa ndjenja… nuk e di sa ditë kam qenë në koma,” rrëfen ajo me lot.

Maria u gjet pranë rrugës, gjysmë e zhveshur, dhe u dërgua me urgjencë në spital. Pas trajtimit intensiv, ajo sot ndodhet në Norvegji nën përkujdesjen e nënës së saj. Lëviz vetëm me karrocë dhe lufton çdo ditë me pasojat fizike dhe psikologjike të sulmit.

Modelja akuzon autoritetet e Dubait për fshirje të provave dhe përpjekje për ta paraqitur ngjarjen si “tentativë vetëvrasjeje”. “Nuk kam pirë, nuk kam bërë seks me askënd. Thjesht thashë ‘jo’ dhe më ndëshkuan për këtë,” deklaron ajo.

Rrëfimi i saj është një goditje e fortë ndaj kulturës së heshtjes që shpesh rrethon abuzimet në botën e luksit dhe pushtetit.