Meritoni pyet Heidin për Massimilianon: Janë çështje ligjore, kemi pasur probleme jashtë!

Mbrëmjen e djeshme Meritoni e ka pyetur Heidin për deklaratën e Massimilianos se do të përplaset me konkurrenten në shtëpinë e Big Brother VIP.

Megjithatë, ajo hezitoi të përgjigjet sepse tha se avokati i saj i ka thënë që mos të flasë pasi janë gjëra ligjore.

Meritoni: Massimiliano po thotë që do të përplasem me Heidin në “Big Brother VIP” për arsye të tuat që i ke se janë publike.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Heidi: Është diçka që ka të bëjë me realitetin tonë këtu brenda?

Meritoni: Ti reagove dhe the duhet me u marrë me të sepse ka diçka që…

Heidi: Kam të drejtën mos të flas për atë gjë sepse janë gjëra ligjore brenda.

Meritoni: Çfarë gjërash? Cili është problem?

Heidi: Problemi është që unë kam pasur përplasje me të, që ka zgjatur edhe pasi dola nga shtëpia.

Meritoni: Çfarë përplasjesh?

Heidi: Zënka, debate.

Meritoni: Deri në çfarë shkalle?

Heidi: Ofendime, sharje. Pas daljes nga shtëpia kam dhënë intervista që kam folur me linjën time, kam vazhduar me idetë e mia. Ai ka dalë më vonë, ka bërë edhe ai intervistat e veta dhe është përgjigja e tij që do të jetë përfolur. Kur janë dy televizione në mes nuk duhet të flas, nuk e them unë po e thonë avokatët.

Meritoni: Çfarë ka ndodhur që shkuat deri në probleme ligjore?

Heidi: Janë probleme mes meje dhe televizionit italian. Ka të bëjë me daljen time. Dola sepse më erdhi babi…

Meritoni: Paske probleme edhe me formatin edhe me personin.

Heidi: Nëse kam probleme të tilla nuk mund të flas për asnjë situatë në atë format. Kam të drejtën të mos flas, ma kanë respektuar edhe produksioni.

Meritoni: Po të pyes se çfarë ka ai me ty?

Heidi: Është puna ime, Meriton.

Meritoni: Ky është problem, i ndërrove.

Heidi: Kam një çikë nga të dyja. Publiku i di të gjitha jashtë.