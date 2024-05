Me dy shishe birre me vete, mediat greke publikojnë PAMJET: Ja ku u gjet shqiptari që vrau gruan 

I mbështetur pas një balete me tulla dhe me dy shishe birre me vete. Kështu e gjeti policia greke vlonjatin Eduart Danaj, disa orë pasi ai kishte qëlluar barbarisht me thikë gruan e tij, Enkelejda Danaj. Ai u arratis pas vrasjes dhe i pashqetësuar, ia kishte shtruar me birra.

Mediat greke kanë publikuar pamjet nga vendi ku Eduart Danaj qëndronte i fshehur, një pallat në ndërtim e sipër, jo shumë larg zonës së Medinës ku vrau gruan.

40-vjeçarja Enkelejda Danaj, nga Vlora, u gjet e vdekur në rrugë mëngjesin e kësaj të enjte në Greqi. Ajo e kishte denoncuar disa herë burrin në polici në vite, por më vonë e kishte tërhequr kallëzimin, derisa sot gjeti vdekjen nga dora e tij.

Gazetarët kanë shkuar në vendin ku u lokalizua Eduart Danaj dhe bëjnë me dije se ai ka qenë i dehur në momentin kur efektivët i kanë hedhur prangat.

Sipas asaj që mediat zbuluan më herët 40-vjeçarja e kishte denoncuar disa herë bashkëshortin e saj për dhunë. Për herë të parë gruaja ka denoncuar burrin për dhunë në familje më 3 Prill të 2013. Atë kohë bashkëshorti u arrestua.

Një tjetër denoncim është bërë në 18 shtator të 2022, ku viktima ka denoncuar burrin për kërcënime, lëndim fizik dhe dhunë psikologjike. Atë kohë sërish ai ra në prangat e policisë dhe u lirua disa kohë më vonë. 50-vjeçari u rikthye sërish te banesa e bashkëshortes së tij, pa çka se kishte një urdhërndalimi.

Ishte vetë 40-vjeçarja ajo e cila i hapi derën e shtëpisë partnerit të saj dhunues duke u dhënë dhe një tjetër mundësi. Mirëpo burri i dhunshëm duket se nuk do të hiqte “huqin”. 40-vjeçarja sërish më 7 maj të 2024 ka denoncuar në polici, sërish bashkëshortin për dhunë në familje (kanosje, lëndim fizik dhe abuzim verbal).