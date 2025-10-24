Meghan Markle ka gati një “plan divorci” në rast se Princi Harry vendos të kthehet në Mbretërinë e Bashkuar
Ndërsa pëshpëritjet qarkullojnë rreth dëshirës së Princit Harry për t’u rikthyer në Mbretërinë e Bashkuar, burime të brendshme mbretërore tani po pretendojnë se Meghan Markle ka siguruar në heshtje një “kusht divorci” që ajo mund ta aktivizojë nëse ai vazhdon të kthehet.
Sipas raportimeve, Dukesha e Sussex dhe ekipi i saj kanë mbledhur mbrojtje ligjore dhe financiare nëse ajo zgjedh të largohet në vend që të ndërpresë jetën e saj në Kaliforni.
Burimet thonë se tensioni varet nga një përplasje e mundshme: Harry mund të ndihet i tërhequr nga atdheu i tij dhe detyrat mbretërore, ndërsa Meghan thuhet se nuk ka interes të kthehet.
Një burim i brendshëm zbuloi: “Pallati po harton në heshtje plane emergjence” dhe paralajmëroi për një “përçarje” nëse Harry ndjek një kthim që bie ndesh me refuzimin e Meghan për t’u zhvendosur.
Nëse ndodh një ndarje, burimet sugjerojnë se masat mbrojtëse të Meghan do të jenë të forta dhe të paramenduara. Marrëveshja e raportuar do të përfshijë një “urdhër të rreptë mbylljeje gojën” që parandalon zbulimet publike rreth familjes mbretërore, ndërsa do të ruajë titullin e saj si Dukeshë e Sussex si një gjest për të shpëtuar fytyrën.
Zgjidhja thuhet se është “më bujare nga sa mund të supozohet, por e strukturuar shumë” për të mbrojtur imazhin e monarkisë.