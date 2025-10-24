LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Apple anashkalon iPhone 19 dhe të kalojë direkt te iPhone 20

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 17:41
Teknologji

Apple anashkalon iPhone 19 dhe të kalojë direkt te iPhone 20

Në vitin 2027, iPhone do të mbushë 20 vjet që nga prezantimi i tij i parë, dhe duket se Apple po planifikon ta shënojë këtë moment me një qasje tërësisht të re. Kompania pritet të sjellë një ridizajnim të guximshëm dhe të ndryshojë mënyrën e emërtimit të modeleve të saj.

Sipas analizave të studiuesit të lartë të Omdia, Heo Moo-yeol, Apple mund të anashkalojë një numër në linjën e saj duke kaluar direkt nga iPhone 19 te iPhone 20 për të përputhur këtë hap me përvjetorin e rëndësishëm. Ky version i ardhshëm përvijohet si një tjetër moment kthese për dizajnin e iPhone, me raporte që flasin për një ekran pa korniza dhe një strukturë që, falë formave të pjerrëta, do të krijojë pamjen e një pajisjeje tërësisht prej xhami kur shihet nga përpara.

Ndërkohë, raportet sugjerojnë se Apple mund të mos lansojë një iPhone 18 tradicional vitin e ardhshëm. Në vend të tij, kompania pritet të ofrojë modelet iPhone Air dhe iPhone Pro, së bashku me versionin e shumëpërfolur iPhone Fold.

Një vit më pas, në 2027, Apple mund të sjellë serinë iPhone 20, që do të përfshijë modelin standard në gjysmën e parë të vitit, së bashku me një variant më të përballueshëm të quajtur iPhone 18e. Më pas, gjatë vjeshtës, pritet të prezantohen modelet e ridizajnuara iPhone 20 Pro, iPhone 20 Air dhe Fold 2, në një ngjarje të veçantë që do të theksojë drejtimin e ri estetik dhe teknologjik të kompanisë.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion