Sekuestrohen 2,000 shiringa me barna ilegale për dobësim në Angli

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 17:34
Bota

Sekuestrohen 2,000 shiringa me barna ilegale për dobësim në Angli


Agjencia Rregullatore e Barnave dhe Produkteve të Kujdesit Shëndetësor (MHRA) në Mbretërinë e Bashkuar ka sekuestruar një sasi të madhe barnash të paligjshme për humbje peshe gjatë një operacioni dy-ditor në Northampton.

Sipas mediave të huaja, u sekuestruan 2,000 shiringa me substancat tirzepatide dhe retatrutide, të cilat nuk janë të miratuara në Mbretërinë e Bashkuar për përdorim në humbje peshe. Bashkë me to u gjetën edhe dhjetëra mijëra shiringa bosh dhe kimikate të papërpunuara.

Vlera totale e sendeve të sekuestruara tejkalon 250,000 paund, ndërsa u identifikuan rreth 20,000 paund në para të gatshme, që besohet të lidhen me tregtinë e paligjshme të barnave. Operacioni ishte i pari i këtij lloji në Anglinë qendrore dhe shënon një goditje të rëndësishme ndaj tregtisë ilegale të barnave për dobësim.

J“Ky është një fitore në luftën kundër kriminelëve që rrezikojnë jetën e njerëzve duke shitur ilaçe të rrezikshme dhe të paligjshme për humbje peshe, vetëm për të fituar para të shpejta,” deklaroi Sekretari i Shëndetësisë, Wes Streeting.

