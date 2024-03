"Më ngacmoi pa mbaruar akademinë", Egla Ceno nxjerr emrin: Ai që del me fytyrë në TV

Egla Ceo dhe Julia ditën e djeshme kanë zhvilluar një bisedë me njëra-tjetrin në oborrin e shtëpisë teksa kanë folur për fillimet e karrierës së tyre dhe problemeve apo rrethanave të pakëndshme që janë gjendur në ambientet e punës.

Ka qenë Julia që fillimisht ka treguar se është ngacmuar në ambientet e punës por nuk ka folur më gjatë.

Po të njëjtën histori ka rrëfyer dhe Egla e cila ka thënë se e kanë ngacmuar seksualisht para shumë vitesh, ndërsa sot ai del në ekran me zë dhe figurë dhe ndoshta të njëjtën gjë bën edhe me femra të tjera.

‘Nuk duhet të dalin më me zë dhe figurë në ekran. Ma kanë bërë mua, ia kanë bërë shumë të tjerave pas meje. Ndoshta e bën akoma dhe ti del në ekran me emër.

K... ka qenë, ai që bën atë gjënë… programin. Se nuk e kam fare problem ta them, ai ka qenë! Duhet me dalë me emra të përveçëm se ndryshe je duke bërë “ham, ham” kot’, është shprehur Egla.