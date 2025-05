“Më lini me burrin në tentativë"/ Çfarë po ndodh me çiftin, Egli thumbon sërish Gjestin!

Egli Tako, një nga finalistet më të përfolura të “Big Brother VIP Albania 4”, ka dhënë së fundmi një “intervistë” në emisionin “Portokalli”, që pritet të transmetohet të dielën.

Episodi është xhiruar të mërkurën dhe ka ngjallur interes të madh për shkak të pyetjeve që iu drejtuan këngëtares, sidomos atyre që lidhen me jetën e saj private. Egli u pyet për marrëdhënien e saj me Gjestin, me të cilin krijoi një lidhje gjatë qëndrimit në shtëpi.

Në një moment me humor, Visjan Ukcenaj e pyeti: “A bëre gjë me Gjestin?”, ndërsa Egli u përgjigj me një batutë të shkurtër por domethënëse: “U kry çdo sen.”

Lidhur me aludimet në rrjet se ajo ka patur një lidhje romantike me trajnerin e fitnesit, Marion, pas disa fotove që kanë qarkulluar në rrjet, Egli vendosi të sqarojë situatën. Ajo deklaroi: “Atje brenda gjithë shokët që kisha m’i bëtë për burra po dhe jashtë nuk po më lini rehat. Lëri burrat me gratë e tyre në shtëpi dhe mua me këtë burrin në tentativë që kam.”

Kjo frazë ngre dyshime në lidhje me një raport të mundshëm dashurie të Eglit dhe nuk dihet nëse fjala është për Gjestin apo për një njohje të re.