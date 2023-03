Luizi-Kiarës: Po të mos kishe qenë ti do kisha qenë shok me Kristin!

Luizi i tha Kiarës se nëse ajo nuk do ishte banore në shtëpi, ai do kishte qenë shok me Kristin.

Më pas Olta dhe Qetsori i janë bashkuar bisedës së tyre dhe kanë folur më shumë për situatën e Kristit, duke shkëmbyer edhe batuta.

Nderkohe Kristi e ka quajur Luizin ‘mega-skuth’ dhe të pabesë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ai ka thënë se është i mërzitur sepse nuk e priste këtë veprim të ‘pabesë’ nga Luizi, pasi ka pasur respekt për të dhe kanë shpenzuar kohë bashkë.

Kristi shtoi se nëse ‘mbijeton’ nga nominimi i së shtunës, do të tregoj fytyrën e vërtetë të Luizit.