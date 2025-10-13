LISTA / Këta janë 28 artistët që do garojnë në Festivalin e 64-t të Këngës, dhe për biletën në "Eurovision"
Sot është bërë publike lista zyrtare e këngëtarëve që do të marrin pjesë në Festivalin e 64-t të Këngës në RTSH, një nga ngjarjet më të rëndësishme muzikore të fundvitit në Shqipëri. Komisioni Përzgjedhës, me drejtoreshë artistike këngëtaren Elhaida Dani, ka përzgjedhur 28 artistë që do të ngjiten në skenën e këtij edicioni.
Ky vit sjell një përzierje të balancuar mes emrave të njohur të muzikës shqiptare, rikthimeve të shumëpritura, si dhe artistëve të rinj që debutojnë për herë të parë në këtë skenë.
Rikthime dhe bashkëpunime të spikatura
Një nga duetet më të komentuar është ai mes Fifit dhe Tiri Gjocit, të cilët kanë bashkëpunuar edhe më parë dhe rikthehen bashkë për këtë edicion. Gjithashtu, në garë kthehet Alis, i cili vitin e kaluar u rendit i treti me këngën “Mjegull”, si edhe këngëtari Vedat Ademi, një tjetër rikthim i shumëpritur nga publiku.
Në listë gjenden edhe emra të tjerë të njohur si Evi Reçi, Erik Lloshi, Kamela Islamaj, Enxhi Nasufi, Gerta Mahmutaj, Sheila dhe Gresa Gjocera.
Artistë të rinj në skenën e madhe
Ky edicion do të mirëpresë gjithashtu zëra të rinj që do të provojnë për herë të parë emocionin e skenës së Festivalit. Ndër ta është Egzon Pireci, artist nga Prizreni, dhe Iris (Inis) Neziri, një emër që tashmë njihet nga publiku shqiptar.
Një surprizë e këtij edicioni është Erand Sojli, aktori i njohur që do të debutojë në skenën e Festivalit si këngëtar.
Format dhe struktura e festivalit
Festivali i 64-t do të zhvillohet përgjatë katër netëve, nën drejtimin artistik të Elhaida Danit.
Nata e parë dhe e dytë do të jenë netët konkurruese,
Nata e tretë do të jetë “Nata e Nostalgjisë”, një rikthim në hitet e së kaluarës që publiku i do shumë,
Ndërsa nata e katërt do të jetë Finalja e Madhe ku do të shpallet fituesi.
Ashtu si në edicionin e kaluar, pritet që gjatë muajit nëntor të publikohen edhe këngët konkurruese, për t’i dhënë publikut mundësinë të njihet më herët me krijimet muzikore të këtij edicioni.
Lista e plotë e artistëve pjesëmarrës në Festivalin e 64-t:
2 Farm
Alis
Egzon Pireci
Endri Kaçaçi
Enxhi Nasufi
Erand Sojli
Erik Lloshi
Evi Reçi
Fifi & Tiri Gjoci
Frensi
Gerta Mahmutaj
Ghiti
Gresa Gjocera & Bledi Kaso
Inis Neziri
Kamela Islamaj
Kimi
Kleansa Susaj
Lorenc Hasrama
Luna Çausholli
Malvina Likaj
Rezarta Smaja
Rigersa Loka
Sara Kapo
Savjana Vjerdha
Sheila
Sihana Haxhnikaj
Threex
Vedat Ademi/Publik