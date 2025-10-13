“Pronarin e hotelit e telefonoi vetë presidenti i Serbisë”- Arben Dervishaj rrëfen masat ekstreme të sigurisë në Nish për ndeshjen historike
Anëtari i Komitetit Ekzekutiv të FSHF, Arben Dervishaj, ka treguar detaje nga udhëtimi i Kombëtares në Nish për ndeshjen me Serbinë.
Ai u shpreh se masat e sigurisë ishin ekstreme dhe çdo lëvizje e tyre shoqërohej nga policia.
“Pronarin e hotelit e mori vetë presidenti i Serbisë për ta pyetur për kushtet,” tha Dervishaj, duke theksuar seriozitetin dhe përkushtimin e autoriteteve serbe për mbarëvajtjen e ndeshjes.
Arben Dervishaj: Isha pjesë e delegacionit. Ishte një marrëveshje me federatat që nuk do kishim tifozë respektivë. Ishte një ndeshje më përgjegjësi të madhe. Ndahej nëse do ishim kandidatë për play-off. Ne ishim të njëjtë persona gati që kishim përjetuar vitin 2014. Ajo që përjetuam, organizimin i federatës dhe qeverisë ishte për t’u lavdëruar. Që kur mbërritëm, kërkonin siguri maksimale, në aeroport ishte rast i rrallë që autobusi erdhi direkt, i mor pasaportat një person vuri vulën, u futëm në autobusë dhe në hotel duke qenë nga vëmendja UEFA kishte dërguar dy inspektorë.
Me të vërtetë në hotel nuk largohesh pa lajmëruar policinë për arsye sigurie. Një pjesë e personave delegacion dolën në qytetin e Nishin me policinë. Masat ishin ekstreme. Ishte një stadium i vogël, atmosferë normale. Meritë, do dua t’i falenderoj. Organizimi i Europianit ishte se nuk kemi 8 stadiume, për këtë aspekt na kthyen të njëjtën gjë që i bëmë këtu.
Pronarin e hotelit e mori vetë presidenti i Serbisë për ta pyetur për kushtet dhe të gjitha.