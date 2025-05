“Kur të më vi, do të të puth”, Fifi “tremb” Granitin

Pas përfundimit të spektaklit, Graniti dhe Fifi iu kthyen normalitetit. Të dy duke biseduar, ata kanë folur për marrëdhënien e tyre, ndërsa Graniti theksoi se është herët për ata të lidhen. Duke u nisur nga komentet e banorëve, Fifi tha se puthjen do të ta japë kur ta ndjejë.

“Tash çka me bo na këtu me kap me u puth me u tranu a?”, pyet Graniti.

“Kur m‘vjen me të puth të puthi”, i pergjigjet Fifi.

“Kadale pak se jena para kamera këna njëfarë marifeti”, thotë ai.

Kujtojmë se të dy ata janë afruar që në fillim, por si shokë, që ngadalë u shndërrua në diçka më shumë.