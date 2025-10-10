Kiara Tito na prezanton me “anëtarët më të rinj” të familjes (EMRAT)
Kiara ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj një postim shumë të ëmbël në Instagram, ku shfaqet në një moment të ngrohtë familjar me partnerin e saj, Luizin, dhe vajzën e tyre të vogël, Lunën.
Në këtë foto të bukur, shfaqen gjithashtu dy anëtarë të rinj të familjes, dy papagaj që kanë emrat Lulu dhe Luki. Këta dy shpendë tani janë bërë pjesë e zhurmshme dhe të dashur të familjes së Kiarës dhe Luistit.
Në postim, Kiara ka shkruar: “Njihuni me Lulu & Luki, anëtarët më të rinj dhe më të zhurmshëm të familjes .” Po ashtu, në foton e fundit të postuar, Luna duket se sapo ka kuptuar se papagajt fluturojnë dhe, ndërsa i shikon ata, nuk po qesh më, duke kapur një moment shumë të ndjerë dhe të paçmuar për familjen.
Ky postim ka bërë që fansat të ndajnë edhe ata emocionet e tyre dhe të komentojnë për dashurinë dhe ngrohtësinë që mbizotëron në jetën e familjes. Me çdo postim, Kiara dhe Luiz tregojnë se janë një familje e lumtur dhe e plotësuar, dhe fansat e ndjekin me shumë dashuri.
Luna po rritet dhe po shijon çdo moment me prindërit e saj dhe anëtarët e rinj të familjes.