Alarm global?! NATO nis stërvitjen bërthamore më 13 tetor/ Rutte: Do mbrojmë çdo aleat nga çdo kërcënim

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 18:56
Bota

Baza ajrore Volkel në Holandë është një nga pikat kryesore ku do të zhvillohet stërvitja vjetore bërthamore e NATO-s “Steadfast Noon”, e cila do të nisë më 13 tetor.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, gjatë vizitës së tij në këtë bazë më 18 shtator, tha se stërvitja është thelbësore për të ruajtur besueshmërinë, sigurinë dhe efektivitetin e parandaluesit bërthamor të aleancës.

“Do të shohim avionë, si F-35A holandez shumë mbresëlënës, që marrin pjesë në stërvitje së bashku me forca ajrore nga e gjithë aleanca. Kjo është një stërvitje e rregullt, që zhvillohet çdo vit, dhe na ndihmon të sigurojmë që parandaluesi ynë bërthamor të mbetet sa më i sigurt dhe efektiv”, deklaroi Rutte.

Sekretari i Përgjithshëm shtoi se stërvitja dërgon një sinjal të qartë çdo kundërshtari të mundshëm:

“Ne do t’i mbrojmë dhe do t’i mbrojmë të gjithë aleatët tanë nga çdo kërcënim”.

Stërvitja “Steadfast Noon” është një demonstrim i aftësisë parandaluese bërthamore të NATO-s, por në të nuk përdoren armë bërthamore.

“Uroj suksese të gjithë pjesëmarrësve. Kjo stërvitje është shumë e rëndësishme”, përfundoi Sekretari i Përgjithshëm.

 

