Melania Trump në kontakt me Putinin për kthimin e fëmijëve ukrainas: Disa janë ribashkuar me familjet

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 19:11
Melania Trump në kontakt me Putinin për kthimin e fëmijëve

Melania Trump, bashkëshortja e presidentit amerikan Donald Trump, ka deklaruar se prej dy muajsh ka mbajtur një kanal të hapur komunikimi me presidentin rus Vladimir Putin, me fokus kthimin e fëmijëve të zhdukur apo të bllokuar nga lufta në Ukrainë.

Në një deklaratë për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, Melania tha se disa fëmijë janë ribashkuar me familjet e tyre, ndërsa të tjerë pritet të kthehen së shpejti.

“Kjo është një përpjekje që vazhdon”, u shpreh ajo.

Melania tha se Putin i kishte përgjigjur një letre që ajo i kishte dërguar më herët këtë vit dhe konfirmoi se janë ende në kontakt:

“Presidenti Putin dhe unë kemi mbajtur një komunikim të hapur për mirëqenien e këtyre fëmijëve,” deklaroi ajo.

Ajo shtoi se përfaqësuesja e saj punon drejtpërdrejt me ekipin e Putinit, për të siguruar kthimin e sigurt të fëmijëve mes Rusisë dhe Ukrainës.

Sipas saj, tetë fëmijë janë kthyer pranë familjeve të tyre brenda 24 orëve të fundit.

Trump i zhgënjyer për luftën në Ukrainë

Ndërkohë, Donald Trump ka shprehur zhgënjimin e tij javët e fundit, pasi ende nuk e ka përmbushur premtimin për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë “brenda një dite”, siç kishte deklaruar gjatë fushatës së tij si kandidat për president.

