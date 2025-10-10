Melania Trump në kontakt me Putinin për kthimin e fëmijëve ukrainas: Disa janë ribashkuar me familjet
Melania Trump, bashkëshortja e presidentit amerikan Donald Trump, ka deklaruar se prej dy muajsh ka mbajtur një kanal të hapur komunikimi me presidentin rus Vladimir Putin, me fokus kthimin e fëmijëve të zhdukur apo të bllokuar nga lufta në Ukrainë.
Në një deklaratë për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, Melania tha se disa fëmijë janë ribashkuar me familjet e tyre, ndërsa të tjerë pritet të kthehen së shpejti.
“Kjo është një përpjekje që vazhdon”, u shpreh ajo.
Melania tha se Putin i kishte përgjigjur një letre që ajo i kishte dërguar më herët këtë vit dhe konfirmoi se janë ende në kontakt:
“Presidenti Putin dhe unë kemi mbajtur një komunikim të hapur për mirëqenien e këtyre fëmijëve,” deklaroi ajo.
Ajo shtoi se përfaqësuesja e saj punon drejtpërdrejt me ekipin e Putinit, për të siguruar kthimin e sigurt të fëmijëve mes Rusisë dhe Ukrainës.
Sipas saj, tetë fëmijë janë kthyer pranë familjeve të tyre brenda 24 orëve të fundit.
Trump i zhgënjyer për luftën në Ukrainë
Ndërkohë, Donald Trump ka shprehur zhgënjimin e tij javët e fundit, pasi ende nuk e ka përmbushur premtimin për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë “brenda një dite”, siç kishte deklaruar gjatë fushatës së tij si kandidat për president.