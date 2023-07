Kiara Tito moderon ‘Kepi i Tundimeve’, zbulon si e priti Luiz Ejlli projektin e partneres

Kiara Tito, ish-banorja e Big Brother Vip, kësaj here do të moderojë një emision në Top Channel. Kepi i Tundimeve është formati ku do ta shohim sërish Kiarën.

Moderatorja ka treguar se si e ka pritur bashëkshorti i saj, Luiz Ejlli këtë projekt. Ajo thotë Luizi është shprehur shumë suportues dhe entuziast.

“Dua të bëj një gëzuar me veten time se jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij projekti dhe do të shijoj këtë aventurë në Turqi.

Kur i tregova Luizit për herë të parë, faktikisht ka qenë personi i parë që kam telefonuar pasi mora telefonatën për të qenë pjesë e këtij projekti dhe ishte shumë entuziast.

Ai gjithmonë më ka mbështetur në çdo ide e projekt që kam pasur.”- u shpreh Kiara.