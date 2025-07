Khloe Kardashian pranon: Kam ndaluar së përdoruari Photoshop, dukesha si karikaturë

Në këtë episod, bashkëthemeluesja e “Good American” iu drejtua thashethemeve dhe pretendimeve të ndryshme rreth familjes së saj të famshme, duke përfshirë edhe faktin se ajo “i bën Photoshop çdo fotografi” që poston.

«Nuk e bëj», u përgjigj Kardashian. «Por ishte një kohë që patjetër që e bëra. Pati një kohë kur isha pranë disa njerëzve që më bënin të ndihesha sikur kisha nevojë ta bëja. Gjithashtu mendoj se ishte edhe ajo kohë. Ndjeva sikur shumë njerëz po e përdornin Photoshop-in, ose po e përdornin shumë, më shumë sesa tani».

“Më duket sikur ka pasur një kohë kur të gjithë ishim të zhytur në këtë stil jetese me filtra dhe nuk mund ta shihnim veten pa një filtër”, vazhdoi ajo. “Dhe patjetër ka ditë kur them, uf, më duhet një filtër. Nuk ndihem mirë me veten. Por jam në video. Dhe më pëlqen vetja më shumë në video sesa në fotografi.”

Ylli i reality show-t pranoi më tej se nuk mendon se “jam më fotozhenike, por do të bëj 500 foto për të marrë atë që më pëlqen”. “Në rregull. Më lejohet ta bëj këtë”, shtoi ajo. “Por do të them se ka pasur një kohë kur kam modifikuar shumë fotoshop-in”.

Kardashian më pas rrëfeu se duket si një “personazh vizatimor” në fotot e saj të vjetra “dhe është poshtëruese që mendova se ishte një version i vetes”.