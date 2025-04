"Je kokrra e interesaxhies..." , kriset miqësia mes Danjës dhe Eglit!

Danja dhe Egli kanë debatuar me njëra tjetrën me tone të larta. Ti bisedat tona shkon i konsumon me Rozanën.

Të kam thënë që do t’i përdorë muhabetet e tua me atë. Ti guxon përmend diçka që nuk të ul ty. Unë kam ndejtur për qejfin tim me Rozanën. Unë të kam mbrojtur disa herë tek ajo ty.



VIDEO/ Gjesti dhe Egli të "përvëluar" nga malli për njëri-tjetrin: "Gjendja është e rëndë..."

Unë i kam thënë të gjithë shtëpisë që rri me Danjën sepse e shoh të sinqertë.