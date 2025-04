Habit këngëtarja e njohur: Nëse doni vokal të mirë, pini sp*rmë gjarpëri

Jessica Simpson po ndan sekretin pas vokalit të saj të qetë. Të premten, më 28 mars, këngëtarja 44-vjeçare ka postuar një video të sinqertë në Instagram, ku tregon se pi “spermë gjarpri” me rekomandimin e trajnerit të saj vokal.

Videoja tregoi Simpson duke pirë pijen bimore kineze me një fustan elegant të verdhë me lule dhe një xhaketë blu të paqartë, ndërsa ia shpjegonte qëllimin e saj grupit të saj të hutuar.



"Ata thonë: Çfarë po pini? Sepse është kjo barishte kineze”, tha ajo.



"Dhe unë i them; Unë nuk e di. Trajneri im i vokalit më tha ta pi.

Këngëtarja e "Blame Me" vazhdoi të tregojë se trajneri i saj kërkoi përbërësit dhe zbuloi se përmbante spermë gjarpëri. Kur u pyet nëse pija jokonvencionale ishte e ngjashme me çajin, ajo e krahasoi atë me mjaltin.

Në fund, Simpson tha se pija e ka përmirësuar zërin e saj të të kënduarit: Nëse doni një vokal të mirë, duhet të pini spermë gjarpëri.