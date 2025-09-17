“Je kaq e bukur!...”, fjalia e parë që i tha Trump Princeshës së Uellsit
Princi William dhe gruaja e tij Kate, Princesha e Uellsit, përshëndetën presidentin amerikan Donald Trump dhe gruan e tij, Zonjën e Parë Melania Trump, ndërsa ata mbërritën në Kështjellën Windsor të mërkurën.
Pas zbritjes së tyre nga Air Force One, çifti amerikan shtrëngoi duart me familjen mbretërore, ku Trump pati mundësinë ta përshëndettë personalisht Katen – të cilën e pa për herë të fundit në vitin 2018.
Ndërsa iu drejtua princeshës, ai tha: “Je kaq e bukur, kaq e bukur”, sipas raportimeve “The Independent”.
Trump është udhëheqësi i parë politik i zgjedhur në kohët moderne që pritet dy herë nga një monark britanik, pasi është pritur tashmë nga gjyshja e William, Mbretëresha e ndjerë Elizabeth II, në vitin 2019. /Klankosova