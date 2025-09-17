“Ju lutem bëjeni menjëherë”, avionui i pasagjerëve i afrohet rrezikshëm "Air Force One"
Një aeroplan pasagjerësh iu afrua rrezikshëm avionit Air Force One të Presidentit të ShBA-së Donald Trump, gjatë rrugës për në Britaninë e Madhe.
Siç raporton Blick, avioni ishte një i linjës Spirit Airlines. Aeroplani gjigant Boeing 747 i presidentit po fluturonte mbi Nju Jork kur avioni Spirit iu afrua vetëm pak miljesh avionit presidencial, transmeton Klankosova.
Kontrollorët e trafikut ajror menjëherë u dhanë udhëzime pilotëve të avionit të pasagjerëve të ndryshonin kursin. Një fragment i trafikut të dyshuar në radio po qarkullon aktualisht në X.
Zëri i operatorit të radios më pas u bë më i lartë. “Ju lutem bëjeni – menjëherë!”
Pas disa minutash, pilotët më në fund reaguan dhe rreziku u shmang, me kontrollorin e trafikut ajror që e paralajmëroi ekuipazhin të ishte i kujdesshëm në të ardhmen.
Trump dhe shoqëruesit e tij më në fund arritën të zbarkonin shëndoshë e mirë në Britaninë e Madhe. Presidenti i SHBA-së është aktualisht në një vizitë shtetërore në Mbretërinë e Bashkuar me gruan e tij, Melania. /Klankosova