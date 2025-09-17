LEXO PA REKLAMA!

Kryeministri grek i jep shtetësinë shqiptarit që shpëtoi dy fëmijë nga mbytja

Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 17:51
Kryeministri grek i jep shtetësinë shqiptarit që shpëtoi dy fëmijë nga mbytja

Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis i dha shtetësinë greke Ledian Gogës, shqiptarit që në verë të këtij viti rrezikoi jetën e tij për të shpëtuar dy fëmijë që po mbyteshin.

“Ledian Goga në qershor 2025 rrezikoi jetën për të shpëtuar dy fëmijë nga uji i rrëmbyeshëm i lumit Arachthos.

Një akt vetëflijimi që shënon shembull humanizmi dhe heroizmi. Sot, ai është nderuar me shtetësi greke.

I shprehim falënderimet tona!” shkroi Mitsotakis në një postim në faqen e tij në Facebbok.

Në qershor 2025, Ledian Goga ndërhyri për të shpëtuar dy djem të mitur (14 dhe 15 vjeç) në lumin Arachthos, pranë Neochori, Greqi.

