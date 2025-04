“Jam e dashuruar, por nuk e kam takuar akoma”/ Loredana tregon vendimin që ka marrë për Jozin

Loredana Brati ka ndarë më shumë detaje për jetën e saj personale dhe familjen, por njëkohësisht u pyet edhe për lidhjen e saj me Jozin, me të cilin u lidh në Big Brother VIP Albania. Situata mes Loredanës dhe Jozit u bë mjaft e komplikuar kur, gjatë largimit të tij nga shtëpia e Big Brother, ai e goditi Gjestin me një shuplakë.

Megjithatë, Loredana u shpreh se është ende e dashuruar me Jozin dhe se ndjenjat nuk mund të fshihen kaq lehtë. Ajo po ashtu tregoi se ende ka unazën që ai i kishte dhënë brenda shtëpisë.

Në lidhje me të ardhmen, Loredana u shpreh: “Dua t’i shikoj gjërat mirë, nuk i falem dot vetëm ndjenjave”, duke theksuar se dëshironte që mendja dhe zemra të shkonin bashkë, për të marrë vendime të qarta.

Ajo gjithashtu përmendi se nuk e kishte takuar ende Jozin, përveç disa komunikimeve të shkurta që kishin pasur.

Kur u pyet nëse kishte marrë një vendim lidhur me marrëdhënien e saj me Jozin, Loredana tregoi se ka marrë një vendim, por preferon t’ia lërë kohës dhe të heqë çdo dyshim apo pikëpyetje që mund të ketë mbi këtë çështje.