“Jam e dashuruar”, gazetari i zbulon sekretin Eglës: E njoh! Partneri i saj është muzikant

Egla ka deklaruar së fundmi në BBV3 se është e dashuruar jashtë, dukë habitur të gjithë, pasi në 90 ditë qëndrim brenda shtëpisë së BBV ajo është treguar shumë hermetike dhe nuk ka treguar për jetën e saj private.

Ronaldo shprehet se e njeh partnerin e Eglës dhe se merret me muzikë.

Neada Muçaj: Për t’iu rikthyer debatit Egla-Jetmir, edhe Egla është prekur, ka qarë. Thotë jam lodhur, nuk mbaj dot më. Mos i mungon dikush nga jashtë?

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Bledi Salaj: Kam burrë tha.

Neada Muçaj: Kam një marrëdhënie jashtë por nuk flas për të.

Ronaldo Sharka: Unë e njoh atë.

Bledi Salaj: Paska domethënë?

Ronaldo Sharka: Po ka një partner. Nuk do them emra se është e drejta e tyre ta bëjnë publike apo jo. Është artist, merret me muzikë. I lezetshëm, është interesant.