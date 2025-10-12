Ish-kryeministri kanadez dhe Katy Perry 'kapen mat' duke u puthur në jahtin e këngëtares

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 15:05
Showbiz

Ylli i Katy Perry, kryeministri kanadez Justin Trudeau, duket se ka një lidhje me thashethemet që kanë qarkulluar para disa kohësh për një romancë mes tyre.

Trudeau dhe Perry u fotografuan duke shkëmbyer një puthje në jahtin e saj në Santa Barbara, Kaliforni.

Spekulimet për një romancë mes tyre nisën në verën e këtij viti, kur u panë duke ngrënë një darkë intime në restorantin Le Violon në Montreal. Megjithatë, të dy kanë refuzuar të komentojnë mbi statusin e marrëdhënies së tyre.

Perry ka një vajzë pesëvjeçare, Daisy Dove Bloom, me yllin e "Piratëve të Karaibeve", Orlando Bloom. Ajo gjithashtu ka qenë e martuar me komedianin Russell Brand nga viti 2010 deri në vitin 2012.

Trudeau u nda nga gruaja e tij, Sophie, në gusht 2023 pas 18 vitesh martesë. Ata kanë dy djem, Xavier, 18 vjeç, dhe Hadrien, 11 vjeç, si dhe një vajzë, Ella-Grace, 16 vjeç.

