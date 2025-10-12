Mesazh URGJENT nga Zelensky: Putin po përfiton nga kaosi në Lindjen e Mesme
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të veprojë të hënën, pas një jave me më shumë se 4,000 sulme ajrore ruse.
“Moska i lejon vetes të përshkallëzojë sulmet e saj, duke përfituar qartë nga fakti se bota është e përqendruar në sigurimin e paqes në Lindjen e Mesme”, shkroi Zelenskyy në një mesazh në platformën e rrjeteve sociale X.
“Kjo është arsyeja pse nuk duhet të lejohet asnjë lehtësim i presionit. Sanksionet, tarifat dhe veprimet e përbashkëta kundër blerësve të naftës ruse, atyre që financojnë këtë luftë, gjithçka duhet të mbetet në tryezë”, shtoi ai.
Kjo qasje mund të hapë rrugën për paqe të qëndrueshme në Evropë, tha ai. “Bota mund ta garantojë këtë paralelisht me procesin e paqes në Lindjen e Mesme”, theksoi udhëheqësi ukrainas.
Ukraina ka kërkuar prej kohësh sanksione, përfshirë kundër Kinës dhe Indisë, të cilat janë ndër blerësit më të mëdhenj të naftës në Rusi.
Presidenti ukrainas tha se Rusia ka rritur “terrorizmin ajror kundër qyteteve dhe komuniteteve tona, duke rritur sulmet kundër infrastrukturës sonë energjetike”. Vetëm gjatë javës së kaluar, ai tha se Rusia ka përdorur më shumë se 3,100 dronë, 92 raketa dhe rreth 1,360 bomba lundruese kundër Ukrainës.
“Dje, në Kostiantynivka, një fëmijë u vra në një kishë nga një bombë rrëshqitëse”, shkroi Zelensky.
Autoritetet raportuan të paktën 4 vdekje në rajonin e Donjetskut, dy prej tyre në Kostiantynivka dhe dy në rajonin e Khersonit.
Sot, Forcat Ajrore Ukrainase raportuan më shumë se 100 sulme të reja me dronë rusë, pothuajse të gjitha të cilat u zmbrapsën.