Një shpresë për pengjet në Gaza, 20 persona mund të lirohen sot
Hamasi e ka informuar Izraelin se ka 20 pengje të gjallë dhe është gati të fillojë lirimin e tyre që sot, raportoi Wall Street Journal, duke cituar burime të njohura me çështjen.
Mesazhi, të cilin grupi palestinez thuhet se e dërgoi përmes ndërmjetësve arabë, shënon herën e parë që Hamasi ka konfirmuar se ka 20 të burgosur të gjallë izraelitë.
“Ai gjithashtu trajton pasigurinë nëse Hamasi do të jetë në gjendje të mbledhë shpejt të gjithë pengjet e gjallë, duke pasur parasysh shtetin e tij të shkatërruar dhe të fragmentuar, dhe sugjeron një afat kohor potencialisht të përshpejtuar për lirimin e tyre”, shtoi raporti.
Nga ana e tij, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se “Izraeli është i përgatitur dhe gati të marrë menjëherë të gjithë pengjet tona”. Sipas gazetës amerikane, ushtria izraelite po përgatitet të marrë pengjet edhe sot, të dielën, në mbrëmje, megjithëse ende vlerëson se dorëzimi ka më shumë të ngjarë të ndodhë të hënën, kur Presidenti i SHBA-së Donald Trump do të vizitojë Izraelin dhe Egjiptin.
Hamasi gjithashtu i informoi ndërmjetësit dhe Izraelin se nuk e di vendndodhjen e disa pengjeve të vdekur dhe se do të ketë vështirësi në përmbushjen e afatit 72-orësh të vendosur nga plani i Trump për dorëzimin e tyre.
Kjo situatë duket se është pranuar nga shërbimet e inteligjencës izraelite, duke pranuar se do të duhet më shumë kohë për të mbledhur trupat.
Sipas të njëjtave burime, po krijohet një grup pune shumëkombësh, me pjesëmarrjen e Turqisë, SHBA-së, Katarit dhe Egjiptit për të gjetur trupat e pengjeve izraelite, vendndodhja e të cilëve nuk dihet.