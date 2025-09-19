Ish-bashkëshorti i Tunës, Patris Berisha, tregon për lidhjen e tij romantike me Santiana Malokun!
Pas një periudhe heshtjeje, Tuna, këngëtarja e njohur, ka ndarë detajet e ndarjes nga bashkëshorti i saj, Patris Berisha, me të cilin ka dy fëmijë. Ajo ka theksuar se nuk ishte e lumtur në martesë, që e çoi në vendimin për të përfunduar këtë marrëdhënie. Kjo ndarje duket se është përfundimtare, pasi të dy kanë vazhduar jetën e tyre të veçantë.
Së fundmi, ka dalë në pah një informacion rreth jetës së Patrisit, i cili thuhet se është në një marrëdhënie me modelen Santiana Maloku, ish-banore e Big Brother VIP Kosova. Kjo lidhje ka qenë për një kohë të gjatë në thashetheme, por duket se tani ata po e bëjnë më publik këtë çiftësi. Ndonëse në fillim nuk kishte asnjë koment zyrtar nga ata, Patrisi ka publikuar një foto me Santianën që i përqafon gjatë një momenti në ashensor, duke sugjeruar se janë të dashuruar.
Më tej, Tuna ka qenë në qendër të vëmendjes së mediave, duke u përballur me opinionin publik mbi ndarjen e saj dhe fillimet e reja të jetës private. Kjo ndodhi pas një periudhe të gjatë në marrëdhënie me Patrisin, që e bën ndarjen edhe më të ndjeshme për fansat e saj.
Tuna dhe Patris kanë ndarë një histori të rëndësishme, duke u bërë prindër të dy fëmijëve, që implikon një shtesë emocionale në këtë proces ndarjeje. Megjithatë, secili ka zgjedhur të ecë përpara, me Patrisin që duket se ka gjetur një lidhje të re, ndërsa Tuna është përqendruar në karrierën e saj dhe në jetën e saj personale.
Në përfundim, duket se secili prej tyre është duke shijuar një kapitull të ri, dhe publiku po e ndjek me interes të madh këtë histori të dashurisë, ndarjes dhe rikthimit në dashuri. Kjo situatë reflekton përvojat e shumta që përjetojnë çiftet në jetën e tyre, duke sjellë gjithmonë tema të reja për diskutim dhe spekulim në media.