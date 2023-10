Ish banorja e Big Brother humb njeriun e shtrenjtë të familjes

Genta Gjalpi, e njohur gjerësisht si “Genta e Big Brother” ka humbur gjyshin.



Ka qenë vetë ajo e cila ka ndarë disa orë më parë në Instagram lajmin e trishtë. Genta ka postuar shpeshherë foto me video me gjyshërit duke i bërë të njohur në rrjet.Shoqëruar me disa momente krah tij, Genta shkruan:



“Nuk kam fjale ta pershkruaj sa bosh ndjehem, se mendoja kurre se do vinte kjo dite. Nuk e mendoj se do vij ne shtepi dhe nuk do jesh me te dera duke me pritur, ma le gjyshen vet u U PREHSH NË PAQE GJYSH”.