Ish-banori tregon 3 finalistët e Big Brother VIP Albania 4!

Ish-banori i “Big Brother VIP 4”, Klajdi ka folur për projektin e tij më të ri muzikor. Por jo vetëm kaq pasi moderatorët e programit e kanë ngacmuar këngëtarin edhe në lidhje me banorët.

I pyetur se çfarë mendimi ka ai për banorët e mbetur të shtëpisë dhe kush mendon se se ka qëllimin më të fortë për ta fituar Big Brother VIP 4, ish-banori u përgjigj.

“Unë e kam thënë me shaka që ky është “Big Brother” i hallexhinjëve. Të gjithë ata që kanë dalë apo që janë aty brenda, e kanë nga një hall. Kresisht me shtëpinë. Besoj se Laerti ka motivacionin më të fortë për të shkuar në finale dhe për ta fituar.

Gertës nuk ia di hallet, edhe atë e kam shumë qejf.

Nuk i ka treguar akoma hallet e saj. Do të doja vërtet që Gerta, Laerti dhe Gjesti të ishin tre finalistët e BBV. Gjestin e pamë pak mbrëmë me hallet që ai ka. Janë gjëra që na motivojnë apo demotivojnë”, tha ai në Wake up.