Ilnisa Agolli rikthehet në ekran, ja ku do ta shohim ish-banoren e BBV3

Gazetarja dhe ish-banorja e Big Brother VIP 3, Ilnisa Agolli do të rikthet së shpejti në ekran në një emsionin në “Top Channel”.

Agolli do të drejtojë podcast “Flet” që do të startojë më 12 nëntor. Çdo i ftuar do të jetë aty për të rrëfyer hapësirën e tij të mendimit dhe ku çdo temë zbërthehet për të nxjerrë në pah lidhjet mes nesh dhe botës përreth.

"Flet", nga data 12 nëntor, vetëm në ekranin e Top Channel”, shkruhet krah postimit.