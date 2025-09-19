Çifti Macron do të sjellë prova shkencore në gjykatë për të treguar të kundërtën!
Brigitte Macron, bashkëshortja e presidentit francez Emmanuel Macron, po planifikon të paraqesë prova për të vërtetuar se është grua, në një gjykatë amerikane. Ky hap vjen si pjesë e një padie për shpifje që familja Macron ka ngritur në korrik ndaj komentatores amerikane Candace Owens, e cila ka avancuar një teori konspirative se Brigitte është në të vërtetë një mashkull që ka fshehur statusin e saj transgjinor.
Avokati i Macron-ëve, Tom Clare, përmendi se do të paraqiten “dëshmi ekspertësh” me natyrë shkencore për të mbështetur pretendimet e Brigitte. Ai shprehu shqetësimin se është e nevojshme të jepen prova të tilla, duke theksuar se Brigitte është e vendosur të angazhohet për të sqaruar këtë çështje të paqëndrueshme dhe të pavërtetë. Në një botë me informacion të përballshëm dhe shpesh të deformuar, kjo situatë ilustron se si teoritë konspirative dhe shpifjet mund të kenë pasoja të thella, sidomos për individë të profilit të lartë.
Kjo situatë shërben si një kujtesë për sfidat me të cilat përballen publikët në epokën e komunikimit të shpejtë dhe të lehtë, ku lajmet e rreme dhe spekulimet mund të përhapen me shpejtësi. Brigitte dhe Emmanuel Macron, përmes këtij veprimi ligjor, synojnë të japin një përgjigje të fortë ndaj shpifjeve dhe të mbrojnë integritetin e familjes së tyre.
Teoria që ka qarkulluar për vite me radhë ka polarizuar mendime, duke nxitur ndarje midis mbështetësve të teorisë dhe atyre që e shohin atë si një çmenduri. Edhe pse këto akuzat janë të pabazuara, kanë gjetur një audience tek një grup i caktuar i publikut, gjë që tregon për ndikimin e mediave sociale në formimin e narrativave publike.
Pasivitete të tilla janë shfaqur edhe në raste të tjera, duke e theksuar nevojën për kurajë dhe veprime ligjore për të mbrojtur reputacionin personal. Në një kohë kur identiteti dhe vetë-realizimi janë tema të rëndësishme, Brigitte Macron po ndërmerr një hap të guximshëm në këtë betejë.