“Me shumë respekt e dashuri”, por çifti i njohur vendos të ndahet
Çifti i njohur, regjisori amerikan Tim Burton dhe aktorja italiane Monica Bellucci, kanë njoftuar ndarjen e tyre në një deklaratë të përbashkët dërguar agjencisë AFP. Ata theksuan se ndarja vjen pas një periudhe bashkëjetese me respekt dhe dashuri të ndërsjellë.
Burton, i njohur për veprat e tij si “Edward Scissorhands” dhe “Sleepy Hollow”, dhe Bellucci, aktorja e famshme për filmat “Mission Cleopatra” dhe “Irreversible”, u takuan për herë të parë në festivalin “Lumiere” në Lyon në tetor të vitit 2022. Ajo iu dorëzoi Burton çmimin “Lumiere” për Arritje Gjithëpërfshirëse, dhe nga ky moment u krijua një lidhje e veçantë mes tyre, që çoi në një marrëdhënie romantike.
Marrëdhënia e tyre u thellua përmes një bashkëpunimi artistik në filmin “Beetlejuice”, një vazhdim i komedisë makabre të vitit 1988 që e dirigjon vetë Burton. Ky film, i cili u shfaq në Festivalin e Filmit në Venecia në vitin 2024, ka si protagonist Bellucci-n, e cila interpreton Delores, një krijesë të ligë që kërkon hakmarrje ndaj ish-burrit të saj Beetlejuice, rol ky i luajtur nga Michael Keaton.
Filmi “Beetlejuice” ka arritur sukses të rëndësishëm komercial, duke e fituar pothuajse 300 milion dollarë në arkëtimet e Amerikës së Veriut. Ndarja e çiftit ka sjellë reagime të ndryshme nga ndjekësit dhe adhuruesit e tyre, ndonëse ata vazhdojnë të mbeten figura të rëndësishme dhe të njohura në industrinë e kinemasë.
Me këtë ndarje, Burton dhe Bellucci tregojnë se edhe në botën e showbiz-it, marrëdhëniet mund të përfundojnë, por mbetet një respekt i thellë për përvojën e përbashkët. Kjo ngjarje forcon besimin se krijimtaria artistike mund të vazhdojë pavarësisht ndarjeve personale, duke lënë pas një trashëgimi të rëndësishme për të dy artistët.