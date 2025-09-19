LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Me shumë respekt e dashuri”, por çifti i njohur vendos të ndahet

Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 15:01
Showbiz

“Me shumë respekt e dashuri”, por çifti i njohur vendos

Çifti i njohur, regjisori amerikan Tim Burton dhe aktorja italiane Monica Bellucci, kanë njoftuar ndarjen e tyre në një deklaratë të përbashkët dërguar agjencisë AFP. Ata theksuan se ndarja vjen pas një periudhe bashkëjetese me respekt dhe dashuri të ndërsjellë.

Burton, i njohur për veprat e tij si “Edward Scissorhands” dhe “Sleepy Hollow”, dhe Bellucci, aktorja e famshme për filmat “Mission Cleopatra” dhe “Irreversible”, u takuan për herë të parë në festivalin “Lumiere” në Lyon në tetor të vitit 2022. Ajo iu dorëzoi Burton çmimin “Lumiere” për Arritje Gjithëpërfshirëse, dhe nga ky moment u krijua një lidhje e veçantë mes tyre, që çoi në një marrëdhënie romantike.

Marrëdhënia e tyre u thellua përmes një bashkëpunimi artistik në filmin “Beetlejuice”, një vazhdim i komedisë makabre të vitit 1988 që e dirigjon vetë Burton. Ky film, i cili u shfaq në Festivalin e Filmit në Venecia në vitin 2024, ka si protagonist Bellucci-n, e cila interpreton Delores, një krijesë të ligë që kërkon hakmarrje ndaj ish-burrit të saj Beetlejuice, rol ky i luajtur nga Michael Keaton.

Filmi “Beetlejuice” ka arritur sukses të rëndësishëm komercial, duke e fituar pothuajse 300 milion dollarë në arkëtimet e Amerikës së Veriut. Ndarja e çiftit ka sjellë reagime të ndryshme nga ndjekësit dhe adhuruesit e tyre, ndonëse ata vazhdojnë të mbeten figura të rëndësishme dhe të njohura në industrinë e kinemasë.

Me këtë ndarje, Burton dhe Bellucci tregojnë se edhe në botën e showbiz-it, marrëdhëniet mund të përfundojnë, por mbetet një respekt i thellë për përvojën e përbashkët. Kjo ngjarje forcon besimin se krijimtaria artistike mund të vazhdojë pavarësisht ndarjeve personale, duke lënë pas një trashëgimi të rëndësishme për të dy artistët.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion