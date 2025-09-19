Pushimet në Itali morën një kthesë të hidhur: turisti arrestohet gabimisht dhe kalon një muaj në burg
Ovidiu A., një turist rumun 30-vjeçar, përjetoi një makth të paimagjinueshëm gjatë pushimeve të tij në Itali, pasi u arrestua nga karabinierët për shkak të një ngatërrese identiteti. I njëjti emër me një kriminel të kërkuar, që kishte qenë i dënuar për vjedhje të rëndë, çoi në arrestimin e tij në ditën e parë të pushimeve në Caorle, pranë Venedikut.
Ovidiu kaloi pothuajse një muaj në burg para se të lirohej, ndërsa familja e tij e priste me padurim. Avokati i tij, Stefano De Rosa, përshkroi situatën si dramatike, duke theksuar se sistemi kompjuterik i policisë dhe i gjykatës nuk ishin të lidhura, duke shumfishuar komplikimet. Gjyqi për krimin e ngatërruar daton që nga viti 2014, dhe dënimi përfundimtar ishte nxjerrë në vitin 2020, ndërsa Ovidiu nuk kishte lidhje me të.
“Makthi mbaroi,” tha Ovidiu kur u lirua nga burgu i Pordenones, kur arriti të takojë gruan dhe vajzat e tij që e kishin pritur që nga 24 gushti. Pavarësisht ngjarjeve të papritur, ai dhe familja e tij kanë vendosur të qëndrojnë në Itali për disa ditë të tjera për të vazhduar pushimet, para se të kthehen në Rumani.
Kjo ngjarje nxjerr në pah nevojën për përmirësim të sistemeve të informacionit në institucionet e rendit për të parandaluar ngatërresa të tilla të rënda që mund të prishin jetën e individëve të pafajshëm. Pjesa më e madhe e kësaj situate ka rezultuar e dhimbshme për familjen e Ovidiu, e cila shpresonte për një pushim relaksues, por përfundoi me një përvojë traumatike.
Ngjarjet për Ovidiun, të vlerësuara si një makth, po përfundojnë me rikthimin në normalitet, por ajo që ndodhi do të mbetet e paharruar për të dhe familjen e tij, duke tërhequr vëmendjen mbi rëndësinë e saktësisë dhe lidhjes së informacionit në sistemet ligjore.