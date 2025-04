I moshuari që i vodhi 10 milionë dollarë Kim Kardashian, pendohet! Ja çfarë tha para gjykatës!

Yunice Abbas, një nga 10 personat e akuzuar për grabitjen e yllit të reality show-t Kim Kardashian në vitin 2016, i ka thënë gjykatës në Paris se ndjen keqardhje" për grabitjen prej 10 milionë dollarësh.

Kardashian u lidh dhe u mbajt nën kërcënimin e armës në një apartament luksoz ku ajo po qëndronte për Javën e Modës në Paris. Abbas, 71 vjeç, tashmë e ka pranuar rolin e tij në grabitje dhe madje ka shkruar një libër për këtë. Natën midis 2 dhe 3 tetorit 2016, Yunice Abbas dhe katër bashkëpunëtorë dyshohet se kanë mbikëqyrur suitën e Kardashian në Hotel de Pourtalès, Paris.

Rreth orës 03:00 sipas orës lokale, ata hynë me forcë në hollin e hyrjes së hotelit, të veshur si policë dhe me një armë në dorë. Ata e kërcënuan dhe e prangosën Abderrahmane Ouatiki-n, një student doktorature algjerian që punonte si recepsionist, dhe e shoqëruan deri në dhomën e Kardashian. Ajo po pushonte në shtrat kur dëgjoi një zhurmë nga shkallët. Ajo thirri motrën e saj Kourtney dhe stilisten e saj Stephanie, por kur ato nuk iu përgjigjën, ajo pësoi panik. Kim thirri 911, por numri, natyrisht, nuk funksiononte jashtë SHBA-së.

Ndërsa po telefononte rojen e saj të sigurisë Pascal Duvier - i cili e kishte shoqëruar motrën e saj në një klub - burrat hynë me forcë, e shtynë në shtrat dhe filluan të bërtisnin.

Ata gjetën unazën e fejesës së Kim dhe e futën në një qese së bashku me disa bizhuteri të tjera, si dhe 1000 euro. Një nga burrat e kapi dhe e tërhoqi drejt vetes. Burri e lidhi me zinxhir dhe shirit ngjitës dhe e la në banjo. Pastaj, ai dhe pjesa tjetër e hajdutëve ikën me biçikleta dhe në këmbë.

Kim liroi veten dhe pak më vonë u shfaq roja e saj e sigurisë.